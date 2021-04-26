15.Gün sahur menüsü! 27 Nisan Salı 2021 Ramazan sahur menüsü
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15.Gün sahur menüsü! 27 Nisan Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

15.Gün sahur menüsü! 27 Nisan Salı 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on beşinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz.

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on beşinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

15.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

-Yumurta Dolması

-Yayla çorbası

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- zeytin

- yeşillik

- Bol su

YUMURTA DOLMASI

15.Gün sahur menüsü! 27 Nisan Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

Haşlanmış¸ yumurtalarınızı bir de bu şekilde denemeye ne dersiniz? Çok pratik ve lezzetli oluyor. Özellikle sahurda yemeniz sizi gün boyu tok tutacaktır.

Yumurta Dolması için gerekli malzemeler

- 2 tane haşlanmış¸ yumurta

- peynir

- kuru domates

- dereotu

- köy tereyağı

- tuz, karabiber

Yumurta Dolması yapılışı;

- Öncelikle haşlanmış¸ yumurtaları ortadan ikiye bölün.

- Sarılarını bir kaba alın.

- Üstüne diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.

- Karışımı yumurta beyazlarına doldurun.

- Ve hazır.

Not: İçine istediğiniz daha farklı kahvaltılık malzemeler de kullanabilirsiniz. Ben bunları yakıştırdım. Yalnız kullandığınız peynirin yağlı bir peynir olması lazım, kıvam açısından. Hatta biraz da krem peynir kullanırsanız daha güzel olabilir.

Afiyet olsun!

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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