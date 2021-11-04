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15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

ŞİLE'de sahibinin 15 gün önce aldığı 2. el otomobil, alev alev yandı.

ŞİLE'de sahibinin 15 gün önce aldığı 2. el otomobil, alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekin Yıldız isimli kişi 15 gün önce 2. el otomobil aldı. Yıldız, dün bir yakınını Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldıktan sonra Şile'ye doğru yola çıktı. Karacaköy yolu ile Şuayipli Köyü arasındaki yokuşta otomobilden dumanlar yükseldi. Yıldız aracı yol kenarına çekti. Araçtan alevler yükselince sürücü ve araçtaki iki kişi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil hurdaya döndü. Araç sahibi Tekin Yıldız ifade vermek üzere Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitti.

"15 GÜN ÖNCE ALMIŞTIM"Tekin Yıldız "Yolda araba birdenbire güçten düştü. Virajı çıkarken baktım koku ve duman geliyor. Kenara çektim hemen. Yangın tüpleriyle müdahale ettik ama çok fazla alev almıştı. İtfaiye gelene kadar komple yandı. 15 gün önce ikinci el olarak almıştım, yağ bakımı gibi bakımlarını yeni yaptırmıştım" dedi.


15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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