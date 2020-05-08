15. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 15. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 15. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

15. GÜN İFTAR MENÜSÜ/ DİYET İFTARI

Domates çorbası, güveçte püreli köfte ve domates soslu erişte ile birbirini tamamlayan lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. Ramazan ayının 15. gününde uyumlu lezzetlerden oluşan yemekler var. Domates çorbası ile hafif ve lezzetli bir giriş yaptıktan sonra, güveçte püreli köfte ve domates soslu erişte iftarın tadını çıkarabilirsiniz. Yoğurtlu patlıcan salatası ve irmik helvası da menünüzü hem görsel hem de lezzet olarak zenginleştirecek.

15. GÜN İFTAR MENÜSÜ

DOMATES ÇORBASI

GÜVEÇTE PÜRELİ KÖFTE

DOMATES SOSLU MAKARNA

YOĞURTLU PATLICAN SALATASI

İRMİK HELVASI

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

5 yemek kaşığı tereyağı

4 dolu yemek kaşığı un

2 dolu yemek kaşığı domates salçası

1 cay kasigi toz biber

5 adet küçük yada iki adet büyük yaz domatesi

1, 5 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı ılık süt

3 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (domatesin ekşiliğini gidermek, kırmak için)

Karabiber

Üzeri için:

Eriyebilen yağlı bir peynir parmesan/ taze kaşar peyniri/ eski kaşar peyniri/cheddar peyniri

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domatesi ve suyu bir tencerede domatesler pişip süzülebilecek kıvama ulaşana dek pişirin. Tel süzek ile gegiç bir kaba süzün. Tencereye tereyağ ve unu alıp un kokusu çıkana dek kavurun. Salçasını ve toz biberi ekleyip tekrar kavurun. Ilık sütü azar azar karıştırarak çorbaya ilave edin. Sirkeyi, tuzunu, şekerini ve karabiberini ekleyin. Servis esnasında eriyen bir peyniri ince ince kesip kaselerin üzerlerine bırakabilirsiniz.