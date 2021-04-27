15.Gün iftar menüsü! 27 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on beşinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on beşinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

15.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Kremalı Mantar Çorbası

- Karnıyarık

- Salata

-Dut ve Üzüm Kurulu Kek

KREMALI MANTAR ÇORBASI

Kremalı Mantar Çorbası için gerekli malzemeler

-500 ml süt

-½ kilo kültür mantarı

-3 yemek kaşığı un

-2 su bardağı su

-1 su bardağı tavuk suyu

-1 tatlı kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı tereyağı

-2 kaşık sirke

-1 çay kaşığı karabiber

-½ limon suyu

Kremalı Mantar Çorbası yapılışı;

- Öncelikle mantarları soyup bir kaba alın.

- Ardından mantarları sudan geçirip yıkayın.

- Kaynamış suyu tencereye alıp üzerine yarım limon ve sirke ekleyin.

- Yıkanan mantarları kaynayan suya alın.

- Mantarlar yumuşayana kadar kaynatın.

- Mantarlar haşlanınca süzgece alalım ve mantarların soğumasını bekleyin.

- Bir tavada 2 kaşık tereyağı eritelim, mantarları tereyağının içine ekleyip kavurun.

- Çorbayı hazırlayacağımız tencereye 2 kaşık tereyağı ve 3 kaşık unu ekleyip kavurun.

- Kavurma işleminden sonra 500 ml sütü de ekleyip kaynatın.

- 3 su bardağı suyu içerisine ekleyin.

- Biraz karıştırıp, fokurdamaya başlayan tencereye kavrulmuş mantarları ekleyin.

- Karabiber ve tuzu da ekleyin.

- Çorbanın krema kıvamına gelmesini sağlayın.

KARNIYARIK

-Karnıyarık için gerekli malzemeler

-250 gram kıyma

-6 tane patlıcan

-2 orta boy domates

-2 yemek kaşığı salça

-İsteğe göre yeşil biber

-1 büyük soğan

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-Karabiber

-Tuz

Karnıyarık yapılışı;

- Öncelikle patlıcanları yıkayın ve kurulayın. Alacalı şekilde kabuklarını soyun.

- Üzerlerini fırçayla yağladıktan sonra, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine patlıcanları dizin.

- 200 derecede 15 dakika patlıcanları pişirin.

- Patlıcanlar fırında pişerken iç harcı hazırlamaya başlayın.

- Tavaya zeytin yağı ve kıymayı koyalım.

- Kıyma pişip suyunu saldıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin.

- Kıymayı soğandan önce ekleyin, böylece yemeğin soğan kokmasını engellenecektir.

- Soğanlar pembeleştikten sonra küp küp doğradığınız ya da tercihen rendelediğiniz domatesleri tavaya ekleyin.

- Onlar kavrulurken 1 su bardağı sıcak suya salçayı ekleyin ve salça eridikten sonra tavaya ilave edin.

- Bu arada fırındaki patlıcanları kontrol etmeyi unutmayın.

- İç harcı suyunu çektikten sonra altını kapatın.

- Fırından patlıcanları çıkardıktan sonra baş ve alt tarafından birer parmak boşluk bırakarak üzerini yarın.

- Bıçakla patlıcanın altını kesmemeye özen gösterin.

- Kaşık yardımıyla içini genişlettikten sonra iç harcını yerleştirin.

- Borcama patlıcanları yerleştirip 1 su bardağı sıcak suda 1 yemek kaşığı salça eritip borcama dökün. (İç harca gelmemesine dikkat edelim.)

- Patlıcanların içine su girmemesine dikkat edin.

- Fırına tekrar sürmeden önce yeşil biberle üzerini süsleyebilirsiniz.

- 20 dakika fırında kaynadıktan sonra servis edebilirsiniz.

Patlıcanları kızartmadan hafif bir lezzet tercih edenler için kolay tarif. Afiyet olsun.

DUT VE ÜZÜM KURULU KEK

Kesinlikle yaptığım en lezzetli tariflerden biri, üstelik içinde şeker ve un bulunmaması hafif, sağlıklı ve lezzetli bir tat ortaya çıkardı. İftarlarınızdan sonra gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Dut ve Üzüm Kurulu Kek için gerekli malzemeler

- 2 avuç kuru dut

- 4 dolu yemek kaşığı yulaf

- 7 tane ceviz

- 2 dolu yemek kaşığı tahin

- 3 yemek kaşığı süt

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 avuç kuru üzüm

Dut ve Üzüm Kurulu Kek yapılışı;

- Öncelikle dut, yulaf ve cevizi robottan geçirin.

- Ardından kuru üzüm hariç diğer malzemeleri de ekleyip tekrar robottan geçirin.(kıvamı çok akışkan olmayacak yani normal kek kıvamından daha yoğun bir kıvam olmalı buna dikkat edelim. Çok cıvık olursa kuru malzeme eklemesi yapabilirsiniz.)

- En son kuru üzümü ekleyip karıştırın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepside yuvarlak bir şekil verip pişmeye bırakın.

- Pişirme; 180 derecelik fırında 20-25 dakika, kontrollü olarak pişirin

Not: Dut ve kuru üzüm tatlı ihtiyacınızı yeterince karşılıyor ve tadı gerçekten çok lezzetli oluyor.

Afiyet olsun!

SALATA