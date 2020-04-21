15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu
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23 Nisan, Türkiye, Yerel

15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu

15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu "Evde kal" çağrısına uyan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan 2 Gümüşhaneli vatandaşın çağrısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.

21.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:40
15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu

15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu

GÜMÜŞHANE - "Evde kal" çağrısına uyan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan 2 Gümüşhaneli vatandaşın çağrısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılına özel farklı şehirlerde yaşayan 17 çocuğun İstiklal Marşı'nı okudukları video paylaşım rekorları kırıyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerinde aileleriyle birlikte yaşayan ve kendilerine ait bayramı bu yıl kutlayamayacak olan çocuklar için Gümüşhaneli Onur Çubukçu ve Yusuf Oral proje hazırladı.

İnternet aracılığıyla Türkiye'nin 13 farklı şehrinden, yurtdışından da 2 farklı ülkedeki şehirlerden olmak üzere 15 şehirden 17 çocuğun ailesi tarafından cep telefonlarıyla çekilerek gönderilen videolar birleştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gümüşhane, Trabzon, Samsun, Ankara, Muş, Aydın, Düzce, Şanlıurfa, Çorum, İstanbul, Erzurum, Manisa, Erzincan şehirleri ve Almanya ile İsviçre'den çocukların en sevdikleri elbiselerini giyerek, ellerinde ve arkalarındaki fonlarda bulunan Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde okudukları video kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Onur Çubukçu, "Evde kaldığımız bu 23 Nisan'da bağımsızlık sembolümüz olan İstiklal Marşımızın ve bayrağımızı ulusal ve uluslararası ortamda dalgalandırmak istedik. Bu amaçla ilk olarak projemizi tanıdıklarımıza söyledik. Onlar da çevrelerindeki insanlara söyledi. Daha sonra çocukların okuduğu İstiklal Marşı görüntülerini aileler cep telefonu ile kaydederek bize gönderdi. Biz de bu görüntüleri birleştirerek İstiklal Marşımızın okunduğu coşkulu bir video oluşturduk. Yaptığımız bu çalışma bütün ülkemize armağanımızdır" dedi.

15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: İHA

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