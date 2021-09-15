15 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

15 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 15 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

Tom Yup Soup (Çorba) kazananı : Mavi takım

Tod Mun Pla (Balık köfte) kazananı : Mavi takım

Pad See Ew (Noodle) kazananı : Kırmızı takım

Kızarmış pilav kazananı : Kırmızı takım

Massaman Curry kazananı : Mavi takım

Pla Tod Kratiem (Balık) kazananı : Kırmızı takım

Mangolu Puding (Tatlı) kazananı : Mavi takım

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 Mavi takım kazanıyor.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KIRMIZI TAKIMDA 15 EYLÜL YARIŞACAK KİŞİLER

Emre

Şükrü

Hasan

Safanur

Hamza

Tunahan

15 EYLÜL ÇARŞAMBA KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KAZANAN İSİM : -

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