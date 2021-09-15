15 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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15 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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15 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

15 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 15 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

  • Tom Yup Soup (Çorba) kazananı : Mavi takım
  • Tod Mun Pla (Balık köfte) kazananı : Mavi takım
  • Pad See Ew (Noodle) kazananı : Kırmızı takım
  • Kızarmış pilav kazananı : Kırmızı takım
  • Massaman Curry kazananı : Mavi takım
  • Pla Tod Kratiem (Balık) kazananı : Kırmızı takım
  • Mangolu Puding (Tatlı) kazananı : Mavi takım

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 Mavi takım kazanıyor.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KIRMIZI TAKIMDA 15 EYLÜL YARIŞACAK KİŞİLER

  • Emre
  • Şükrü
  • Hasan
  • Safanur
  • Hamza
  • Tunahan

15 EYLÜL ÇARŞAMBA KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KAZANAN İSİM : -

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Haber: 15 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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