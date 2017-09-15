15 Eylül Cuma Spor Gündemi

15 Eylül Cuma Spor Gündemi

*Türkiye'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar.

15 Eylül Cuma Spor Gündemi

*Türkiye'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar...

*QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, genç tenisçilere destek için korta çıktılar...

SÜPER LİG

20: 00 Kayserispor - Antalyaspor  

BEŞİKTAŞ

18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

18.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FİLENİN SULTANLARI BASINLA BULUŞACAK

10.00 A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2017 CEV Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi basının karşısına çıkacak.

TFF 1. LİG

20: 00 Elazığspor - Balıkesirspor Baltok  

20: 00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALİ

21: 30 Rusya - Sırbistan