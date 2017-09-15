15 Eylül Cuma Spor Gündemi

*Türkiye'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar...



*QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, genç tenisçilere destek için korta çıktılar...



SÜPER LİG



20: 00 Kayserispor - Antalyaspor



BEŞİKTAŞ



18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.



FENERBAHÇE



Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.



GALATASARAY



18.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.



FİLENİN SULTANLARI BASINLA BULUŞACAK



10.00 A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2017 CEV Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi basının karşısına çıkacak.



TFF 1. LİG



20: 00 Elazığspor - Balıkesirspor Baltok



20: 00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep



AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALİ



21: 30 Rusya - Sırbistan