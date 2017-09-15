15 Eylül Cuma Spor Gündemi
*Türkiye'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar.
*Türkiye'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar...
*QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, genç tenisçilere destek için korta çıktılar...
SÜPER LİG
20: 00 Kayserispor - Antalyaspor
BEŞİKTAŞ
18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
18.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FİLENİN SULTANLARI BASINLA BULUŞACAK
10.00 A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2017 CEV Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi basının karşısına çıkacak.
TFF 1. LİG
20: 00 Elazığspor - Balıkesirspor Baltok
20: 00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep
AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALİ
21: 30 Rusya - Sırbistan