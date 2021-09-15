15 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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15 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

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15 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

15 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 15 Eylül Çarşamba 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 15 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Başlama Tarihi : 14.09.2021 19:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 15 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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