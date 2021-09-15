15 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:15 Altınordu - Bursaspor

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:13 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Balıkesirspor - Tuzlaspor A.

22:00 Aktüel Futbol

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