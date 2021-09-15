15 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31599 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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15 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31599 sayılı Resmi Gazete

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15 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31599 sayılı Resmi Gazete

15 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Eylül 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

15 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9)

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/22162 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/18511 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 15 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31599 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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