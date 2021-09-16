15 Eylül 2021 Haberleri
15 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı
- Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler
- Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı kaçtı
- A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak
- Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi
- Selçuk Bayraktar 'Yapılamaz' denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi
- Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
- Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir
- Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı
- Borussia Dortmund'un teknik direktörü tribünlere hayran kaldı! Almanya'daki maç için gözdağı verdi
- Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor
- Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu
- Sahaya girip hünerlerini sergilediler! Dar alanda kısa pas yapan ayılar viral oldu
- Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
- Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi
- Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor
- EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı
- Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu
- Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı
- Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor
- WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
- Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
- Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik
- Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor
- Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım
- Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı
- Defne Samyeli'den sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı, hatta misafir ağırladı
- Tepki çeken 'semazen' temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
- A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
- Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
- Fatih Erbakan, koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu
- Fatih Terim'den Marcao sürprizi: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
- Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı
- Böylesi daha önce görülmedi! Yalan haberle 25 dakikada 100 milyar dolarlık vurgun yaptılar
- Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti
- 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek isterken yanlışlıkla başkasını vurdular
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- Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı
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Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
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