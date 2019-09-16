15 Eylül 2019 Haberleri
15 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
16.09.2019 00:18
- Trabzonspor, Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, kabine değişikliği yorumu: Kabineye dair tasarruf Cumhurbaşkanına aittir
- Bülent Turan'dan kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklama: Şans vermiyorum
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi
- Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
- Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı
- Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel
- Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
- Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi
- Renkli koşu festivali Color Sky 5K bin kişinin katılımıyla gerçekleşti
- Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı
- Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü
- Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!
- Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 9 down sendromlu çocuk birincilik için yarıştı
- Rusya, Türkiye ve İran zirvesi öncesi Esad, genel af ilan etti
- İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor
- FETÖ'nün mahrem abisi polisi görünce şoka girme numarası yaptı
- Gezgin Fatih Koparan 10 kişi tarafından feci şekilde dayak yedi
- Tarkan'dan dünya ikincisi olan Milli yüzücü Sümeyye Boyacı paylaşımı: Seni çok seviyoruz
- İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti
- Kayınpederinin dudağını ısırdığı iddia edilen damadın kardeşleri tutuklandı
- Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
- Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu
- Elindeki tabanca ateş alınca, hem kendisi hem de avukat katibi yaralandı
- Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır
- Deprem uzmanından korkutan Çankırı depremi açıklaması: Birkaç gün daha sürebilir
- 2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı!
- Kalben'den İbrahim Tatlıses için olay sözler: Kadını silahla vuran adamın şarkısını söylemek istemiyorum
- Af talebi kabul edilen Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama: Bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım
- Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı
- Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı!
- AK Parti Eski İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, partisinden istifa etti
- MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti
- Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu
- Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var
- Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sürprizi! 250 bin TL'lik teklif götürüldü
- CHP'li Bekaroğlu'ndan 'Demirtaş serbest bırakılsın' çağrısı
- Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor
- KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz