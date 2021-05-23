15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde İstanbul-Ankara etabının startı, Sultanahmet Meydanı'nda verildi.

15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde İstanbul-Ankara etabının startı, Sultanahmet Meydanı'nda verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TüvTürk tarafından desteklenen rallinin katılımcıları, Belçika'dan yola çıktıkları etkinlik kapsamında Almanya, Slovenya, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi.

Organizasyonda İstanbul-Ankara etabının Sultanahmet Meydanı'nda verilen startına, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TüvTürk Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin Korkmaz, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile Europa-Orient Rally Derneği Başkanı Wilfred Gehr katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ralliyi 11 yıldır desteklediklerini belirleterek, "Bu, dostluk ve barış rallisi. Ön yargıların aşılmasını sağlayan bir ralli. Rallide hız amacı yok, navigasyon ve otoyolları kullanmak da yasak. Amacımız Avrupa'nın batı ve kuzey ülkelerinden katılanların Anadolu'yu keşfetmelerini sağlamak. Biz de Anadolu'nun her köşesini onlara keşfettirmeye çalışıyoruz. Ralli sayesinde Türk insanını, ülkenin değişik bölgelerini, kültürünü ve mutfağını yakından tanıma fırsatı buluyorlar." diye konuştu.

Daha önce 3 kez ralliye katıldığını aktaran Kaymakçı, "Bu defa vaktimiz sınırlı olduğu için sadece İstanbul-Ankara etabına katılacağım. Ankara'da Avrupa Birliği Başkanlığı önünde bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu yıl ayrıca Türk mutfağını da rallide tanıtma fırsatımız olacak. Ralliye katılanlar, geçtikleri şehirlerde yerel mutfağı da tatmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 aracın katıldığı rallinin Türkiye etabında İstanbul'dan sonra Ankara, Kapadokya, Adana ve Antalya rotasını izleyecek yarışmacılar, organizasyonu 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar