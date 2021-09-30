15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Salon: Kadir HasHakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur GümüşBellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 3, Williams 6, Abdi 7, Sventoraite 8, Gizem Tüzün 10, Helin Boybeyi 6, Dean 11, Goncagül Kavak, Ecesu DinçerBOTAŞ: Dubljevic,...
KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur Gümüş
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 3, Williams 6, Abdi 7, Sventoraite 8, Gizem Tüzün 10, Helin Boybeyi 6, Dean 11, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer
BOTAŞ: Dubljevic, Ceren Gökdemir, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 16, Hatice Pelin Gülçelik 6, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü 14, Burcu Büyükayan, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben 5, Jurjane 14, Davis 5
1. Periyot: 11-9
Devre: 30-25
3. Periyot: 41-46
Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında BOTAŞ'a 60-53 yenildi.
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri