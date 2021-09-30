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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur GümüşBellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 3, Williams 6, Abdi 7, Sventoraite 8, Gizem Tüzün 10, Helin Boybeyi 6, Dean 11, Goncagül Kavak, Ecesu DinçerBOTAŞ: Dubljevic,...

KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur Gümüş

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 3, Williams 6, Abdi 7, Sventoraite 8, Gizem Tüzün 10, Helin Boybeyi 6, Dean 11, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer

BOTAŞ: Dubljevic, Ceren Gökdemir, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 16, Hatice Pelin Gülçelik 6, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü 14, Burcu Büyükayan, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben 5, Jurjane 14, Davis 5

1. Periyot: 11-9

Devre: 30-25

3. Periyot: 41-46

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında BOTAŞ'a 60-53 yenildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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