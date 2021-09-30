15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Salon: Kadir HasHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed TurpBeşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 19, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba 2, Özge Yavaş, Elif Bayram 2, Hersler 16, Miadraskicevic, Simmons 19, İlayda Güner, Melek Uzunoğlu 9ÇBK Mersin Yenişehir...
Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp
Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 19, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba 2, Özge Yavaş, Elif Bayram 2, Hersler 16, Miadraskicevic, Simmons 19, İlayda Güner, Melek Uzunoğlu 9
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 18, Melis Talay, Yeliz Doğan 6, Fatmanur Karakuş 10, Sinem Ataş 5, Holingsvorth, Turner 11, Anigwe 12, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 21-12
Devre: 30-32
3. Periyot: 47-61
Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-69 yendi.