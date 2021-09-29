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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: Aytuğ Ekti, Murat Arıkanlı, Muhammed TurpBellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 5, Williams 18, Abdi 8, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 6, Helin Boybeyi 2, Dean 5, Goncagül Kavak, Ecesu DinçerÇBK Mersin...

KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has

Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Arıkanlı, Muhammed Turp

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 5, Williams 18, Abdi 8, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 6, Helin Boybeyi 2, Dean 5, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Feride Şevval Akalan 8, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakuş 5, Sinem Ataş 9, Holingsvorth, Turner 10, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 15

1. Periyot: 21-18

Devre: 39 - 35

3. Periyot: 53 - 49

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 67-66 yendi.

Turnuvada bugün saat 16.00'da oynanması gereken Beşiktaş HDI Sigorta-Botaş karşılaşması, siyah-beyazlı takımda bazı oyuncuların gıdadan zehirlenmesi nedeniyle iptal edildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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