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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur GümüşBellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Sevgi Tonguç 2, Derin Yaya 5, Williams 23, Abdi 5, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi, Dean 12, Goncagül Kavak, Ecesu DinçerBeşiktaş: Jakobsone...

KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkanlı, Fatmanur Gümüş

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Sevgi Tonguç 2, Derin Yaya 5, Williams 23, Abdi 5, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi, Dean 12, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer

Beşiktaş: Jakobsone 13, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba, Özge Yavaş 5, Elif Bayram 4, Hersler 11, Miadraskicevic, Simmons 20, İlayda Güner 12, Melek Uzunoğlu 2

1. Periyot: 21-22

Devre: 33- 43

3. Periyot: 56-56

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Beşiktaş'ı 73-69 yendi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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