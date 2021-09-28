15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed TurpÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11BOTAŞ: Dubljevic 27,...

Salon: Kadir Has

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11

BOTAŞ: Dubljevic 27, Ceren Gökdemir, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 6, İnci Güçlü 4, Burcu Büyükayan, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben 6, Jurjane 19, Davis 7

1. Periyot: 19-19

Devre: 32-34

3. Periyot: 48 -59

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-76 yendi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Umut Meraş Lionel Messi Ali Palabıyık Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:11:32. #1.11#