15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Salon: Kadir HasHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed TurpÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11BOTAŞ: Dubljevic 27,...
Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11
BOTAŞ: Dubljevic 27, Ceren Gökdemir, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 6, İnci Güçlü 4, Burcu Büyükayan, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben 6, Jurjane 19, Davis 7
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-34
3. Periyot: 48 -59
Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-76 yendi.
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri