15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı - Haberler
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15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel
15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolunda kontrol noktasında 15'er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör de gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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