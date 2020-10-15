15 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul - Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 15 Ekim Perşembe hava durumu... 15 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası

Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor. Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre yurt genelinde fırtına veya lodos görülmüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

15 Ekim için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

15 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 24 derece olacak. En düşük ise 18 derece olacak. Bazı kesimler parçalı bulutlu olacak.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında gökyüzü parçalı bulutlu, herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 23 derece en yüksek 28 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 27 dereceye kadar çıkıyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde hava açık. Hatay'da ise yağmur görünüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürüyor, sıcaklık 23-25 derecelerde.

15 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz geneli yağmurlu sıcak, 27-30 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece.