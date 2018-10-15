Samsun Valisi Osman Kaymak, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal iş gücünün en önemli kaynağını kadınların oluşturduğunu vurguladı.

Tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınların üstlendiğini ifade eden Vali Kaymak, "Dünya Çiftçi Kadınlar Günü fikri ilk olarak 1995 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, 4. Dünya Kadın Konferansı'nda çıkmıştır. Ülkemizde 1997 yılından itibaren de 15 Ekim, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaymak, şunları kaydetti:

"Kadın işçiler tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. Kırsal kesimdeki kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlarını bakmakta, tarımın her alanında çalışmaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum."