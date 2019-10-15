15.10.2019 19:06

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü için düzenlenen etkinlikte gözüne bant takıp bastonla, Şirinevler meydanında yürüdü.

Görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Bahadır'a görme engelli vatandaşlar da eşlik etti.

Gözüne siyah bant takan ve bastonla yürümeye çalışan Bahadır zaman zaman zor anlar yaşadı.

Farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Bahadır, "Görme engellilerimizin hatırlandığı ve hatırlatıldığı bir günde farkındalık oluşturabilmek ve empati yapabilmek adına düzenlediğimiz bu etkinlikte bir araya geldik. Görme engelli vatandaşlarımızın, diğer engelli vatandaşlarımız gibi günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları birebir yaşamak ve bir nebze de olsa hissedebilmek istedik. Gözlerimizi kapatarak çok kısa bir mesafeyi, görme engelli kardeşlerimizle birlikte yürüdük. Bu mesafe kendileri için her gün yaptıkları sıradan bir yürüyüş olsa da bizler için oldukça zordu." diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesinin engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına değinen Başkan Bahadır, şunları söyledi:

"Belediye olarak sarı çizgilerimizi artırıyoruz. Bu çizgileri laf olsun diye yapmanın da bir anlamı yok. Sarı çizgiyi yapıp önüne ağaç dikilirse, taş konursa veya çizginin olduğu yere araba park ederse bir önemi kalmaz. Tüm dezavantajlı komşularımızın en az bizler kadar hayatın içinde yer almalarını ve kent içerisindeki hayat standartlarını en üst seviyede tutmayı amaç edinmiş bir belediye olarak hedefimiz onlara hayatı kolaylaştırmak. Pozitif ayrımcılığı sonuna kadar hak eden engelli vatandaşlarımızın da diğer tüm engelli komşularımız gibi yılda sadece bir gün değil her gün, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA