15 Ekim Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

15 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yasama bölümünde yeni kanunlar yer alırken, yürütme ve idare bölümünde çok sayıda atama ve yönetmelik düzenlemesi bulunuyor. Yargı bölümünde ise mahkeme kararları ve çeşitli yargı ilanları yayımlandı. Günün ilanları arasında kamu kurumlarından özel sektöre kadar pek çok önemli duyuru da mevcut. Resmî Gazete'nin tam metnine ve PDF sürümüne resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

RESMİ GAZETE BUGÜNKÜ KARARLARI AÇIKLANDI

15 Ekim 2025 Çarşamba tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan kararlar, atamalar ve ilanlar kamu kurumları ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait birçok yeni düzenleme bugünün Resmî Gazete'sinde yer aldı.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Resmî Gazete'nin yasama bölümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni kanunlar ve değişiklikler bulunuyor. Bu düzenlemeler, mevcut yasal çerçeveleri güncelleyerek çeşitli alanlarda yeni uygulamaların önünü açıyor.

YÜRÜTME VE İDAREYE İLİŞKİN GELİŞMELER

Yürütme ve idare bölümünde, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelik değişiklikleri ve genelge duyuruları yer aldı. Ayrıca bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin yeni atamalar da bugünkü sayıda yayımlandı. Bu kararlar, kamu yönetiminde görev değişiklikleri ve idari düzenlemeler açısından önem taşıyor.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde, yüksek mahkemeler ve çeşitli yargı mercilerine ait kararlar bulunuyor. Bu bölümde ayrıca bazı davalara ilişkin ilamlar ile yargı süreçlerine dair duyurular da yer aldı.

GÜNÜN İLANLARI VE ATAMALAR LİSTESİ

15 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular, ihale bildirimleri ve çeşitli resmi açıklamalardan oluşuyor. Ayrıca, bugünkü sayıda yer alan atama listesi, kamu görevlerinde yapılan personel değişikliklerini içeriyor.

RESMİ GAZETE PDF GÖRÜNTÜLEME SEÇENEĞİ

Resmî Gazete'nin PDF sürümü, vatandaşların ve ilgililerin kolay erişimi için dijital ortamda da yayımlanıyor. Günün tüm kararları, yasalar ve ilanlar PDF formatında incelenebiliyor.

TÜMÜ