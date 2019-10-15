15 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

15.10.2019 06:49

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:25 Şampiyon

04:55 Aileler Yarışıyor

05:40 Seksenler

06:25 İncir Ağacı

08:10 Elimi Bırakma

08:10 Benim Adım Melek

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 İncir Ağacı

17:30 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Dangal

20:00 Kalk Gidelim

23:30 Benim Adım Melek

23:30 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com