15 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

15.10.2019 06:49

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

01:00 Fransa - Türkiye

02:00 Stadyum

02:45 Maçın Ardından

03:15 TFF 1. Lig Özetler

03:45 İngiltere Premier Lig Özetler

04:15 Takvim Yaprakları

04:20 Almanya Bundesliga Özetler

04:20 Spor Atlası

04:30 Süper Spor

04:40 Süper Lig Özetler

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

05:10 Takvim Yaprakları

05:15 Spor Atlası

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Fransa - Türkiye

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:30 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları

13:00 Spor Bülteni

13:50 Spor Kitaplığı

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:25 Takvim Yaprakları

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:20 Spor Atlası

17:30 Spor Akşamı

18:30 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Almanya'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com