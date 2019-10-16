15 Ekim 2019 Haberleri
15 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
16.10.2019 00:22
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine resti çekti
- Güzel oyuncu Tuvana Türkay'dan derin dekolteli poz
- Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor
- Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması
- Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı
- İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
- Üniversite kampüsünde kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen adam gözaltına alındı
- BM Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle ikinci kez toplanıyor
- Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi
- Belçika'da asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne soruşturma!
- Katar, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
- Putin'in Kral Selman'a hediye ettiği kuş halıya pisledi
- CNN'in başkanından Trump talimatı: Azil haberlerine odaklanın
- Mehmet Demirkol, Merih Demiral'a övgü yağdırdı: Dünyanın en iyisi olabilir
- Ahmet Çakar'ın açıklamaları sonrası Kıbrıs ayağa kalktı!
- Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı
- Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması
- Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar
- TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor
- İtalyanlar, asker selamı veren Merih Demiral'ı Juventus'ta istemiyor!
- Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
- İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz
- Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki!
- Aleyna Tilki, 'Yine yerdeyim' diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı
- Kayserisporlu oyuncular paralarını alamadığı için idmana çıkmadı!
- Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı
- Almanya ve Fransa istedi, UEFA Türkiye'ye soruşturma açtı!
- Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
- Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil
- YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var
- Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı
- Galatasaray yönetimi, Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti!
- Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı
- Merkel'den Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı
- İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu
- Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!
- 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi
- Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan eski playboy modelinden tartışma yaratacak vaatler