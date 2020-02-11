15 düzensiz göçmen yakalandı
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15 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

11.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:04
15 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin beklediği araç, 'ndeki uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştirdi.

Polis, kaçan aracı TOKİ konutları yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 4 Somali, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 4 Irak ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 15 düzensiz göçmen yakalandı
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