Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda gurur duydukları bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

İstanbul'da dün sona eren şampiyonada, Avrupa'nın en seçkin serbest dalış sporcularını izleme şansı bulduklarını aktaran Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Farklı disiplinlerde kadınlar ve erkeklerde 15 dünya rekoruna tanık olduk. Öncelikle ülkeleri adına bu yarışmaya katılan cesur sporculara teşekkür ederim. Madalya kürsüsüne çıkan tüm sporcuları kutluyor, dünya rekoru kıran sporcuları ve ülkelerini de ayrıca alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplam 15 ülkeden 101 sporcunun katıldığı mücadelenin ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildiğini kaydeden Özen, "Ülkem adına gurur duyduğum başarılı bir organizasyona imza attık. Böylesine büyük bir uluslararası yarışma için Türkiye'de karar kılan CMAS Başkanı Sayın Anna Arzhanova'ya, CMAS Genel Sekreteri Hasan Bakuş'a ve yönetim kurulu üyelerine, organizasyonumuza verdiği destek nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ederim." diye konuştu.

Öte yandan, dört gün süren şampiyonada 7 de Türkiye rekoru kırıldı.

Kaynak: AA