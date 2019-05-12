15 Dragon Bot Sporcusu Türkeli'de Karşılandı

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan devraldıkları Türk bayrağını Samsun'a götürmeyi amaçlayan 15 dragon bot sporcusu, Sinop'un Türkeli ilçesine ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, Sinop'un Türkeli ilçesine geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın teslim ettiği bayrağı taşıyan kürekçiler, Türkeli Limanı'nda Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu,Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Limanda düzenlenen karşılama töreninde, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu,Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına düzenlenen"19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği ile devraldıkları Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı'nı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dragon Bot Takımı Antrenörü Zafer Benlitarafından Kaymakam Zadeleroğlu ve Belediye Başkanı Şahin'e, Bandırma Vapuru maketi hediye edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA