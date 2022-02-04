15 dosyadan 13 yıl hapis cezası olan firari Alanya'da yakalandı

Hakkında 15 ayrı suçtan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan suç makinesi firari Alanya 'da polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Firari olarak aranmakta olan E.S isimli firarinin gidebeliği yerleri tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri E.S.'yi Hacet mahallesinde yakaladı. Yapılan GBT Sorgulamasında Mersin Asliye Ceza İlamat Masasınca Resmi Belgede Sahtecilik suçundan yakalama kararı olduğu ve Hakaret, Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Tehdit, Basit Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak olmak üzere toplam 15 dosyadan 13 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. E.S., çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa