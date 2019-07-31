Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve 11 ülkeden 21 gazetecinin katıldığı "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

Savaş, doğal afet ve diğer olağanüstü hallerde görev yapabilecek şekilde eğitilen 11 ülkeden 21 gazeteciye 3 gün boyunca suda hayatta kalma, güvenli sürüş ve dağ intikali dersleri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü Su Altı Büro Amirliğinde görevli deniz polislerince Kesikköprü Barajı'nda verilen suda hayatta kalma eğitimlerinde, suda vücut ısısını koruma, boğulmak üzere olan birine müdahale yöntemleri uygulamalı anlatıldı.

Eğitim sırasında, senaryo gereği suya bırakılan yüzme bilmeyen kursiyerler yüzme bilen arkadaşları tarafından kıyıya getirildi.

Güvenli sürüş

Katılımcılar ayrıca Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti'nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Simülasyon araçlarında eğitim alan katılımcılar, uzman polislerden parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenme fırsatı buldu.

Gazeteciler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları da uygulamalı olarak test etti.

Dağ intikali

Katılımcılar uzmanlar eşliğinde Elmadağ'da bir gece de kamp yaptı.

Kamp süresince öğrencilere, gece yön bulma, adam kaçırma ve rehin alma durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Sonraki günkü eğitimde ise katılımcıların kendi kişisel güvenliklerine yönelik "sızma parkuru" eğitimleri verildi.

İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere 2 Ağustos'ta uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

Kaynak: AA