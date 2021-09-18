Edirne'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

EDİRNE - Edirne'de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya Bölgesi için günlerdir uyarılarda bulunduğu sağanak yağış, Edirne'de kısa sürede etkili oldu. Akşam saatlerinde fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış 15 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar Tarihi çarşılara sığınırken, kimisi çareyi şal, kimisi ise şemsiye satın almakta buldu.

El emeği ürünlerini yağmurdan korumak için kendileri ıslandı

Edirneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin üretici kadınları tarafından Saraçlar Caddesinde kurulun stant da, fırtına ve yağmurdan olumsuz etkilendi. Fırtınanın etkisiyle stantlarda bulunan ürünlerin savrulduğunu gören üretici kadınlar, şiddetli yağmurda ıslanmayı göze alarak el emeği ürünlerini toplamak ve yağmurdan korumak için çaba sarf etti.

15 dakika süren fırtına ve yağmurun ardından, kent merkezinde güneşli hava hakim oluyor.