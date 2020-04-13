15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada
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Merkezefendi, Motosiklet, Denizli, 3. Sayfa

15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada

15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada Çalınan motosikletlerden birinin 100 parçaya ayrıldığı ortaya çıktı Motosiklet hırsızları yakalandı Denizli'de iki şahsın sadece 15 dakikada park halindeki motosikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

13.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada

15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Çalınan motosikletlerden birinin 100 parçaya ayrıldığı ortaya çıktı

Motosiklet hırsızları yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de iki şahsın sadece 15 dakikada park halindeki motosikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı başka bir motosiklet daha çalan şahısların, çaldıkları motosikleti sattıkları diğer şahsın ise satmak için motosikletleri 100 parçaya ayırdığı ortaya çıktı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Sinan Erkol'un işyerine ve evine gelip gitmek için kullandığı 20 SS 620 plakalı motosikleti gündüz vakti 2 şahıs tarafından çalındı. İş yerine malzeme giriş ve çıkışı olduğu için yan tarafta bulunan boş dükkanın önüne koyduğu motosiklet hırsızların dikkatini çekti. Akşam evine gitmek için iş yerinden çıkan Erkol, motosikletini koyduğu yere gelince neye uğradığını şaşırdı. Motosikleti koyduğu yeri unuttuğunu düşünen genç adam kısa bir süre etrafa bakınca motosikletinin olmadığını fark etti. Erkol ardından çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına bakınca gerçeği fark etti.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gündüz vakti sokağın kalabalık olmasına aldırış etmeyenler motosiklet hırsızlarının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde motosiklet ile gelen iki şahıstan biri ara sokakta inerek motosiklete doğru yöneliyor. Diğeri ise motosiklet ile sokaktan çıkıyor. Erkol'a ait motosiklete yönelen şahıs motoru sürükleyerek ara sokağa yönelerek kaçırıyor. Erkol'un polisi arayarak şikayetçi olması üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların peşine düştü. Aynı gün başka bir mahallede aynı modelde farklı bir motosiklet çaldığı tespit edilen şahısları Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan motosikletin 100 parçaya ayrıldığı ortaya çıktı

Emniyetteki ifadelerinde motosikletleri sattıklarını itiraf eden 17 yaşındaki motosiklet hırsızları E.C., ve M.A., emniyetteki ifadesinde motosikletleri sattıkları adresi itiraf etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Erkol'un çalınan motosikletinin yaklaşık 100 parçaya ayrıldığı tespit edildi. Hırsızların 15 dakika ile iki farklı motosiklet çaldıklarını belirten Erkol, "Ben motorumu sürekli koyduğum yere koydum. Akşam iş çıkışı motosikletin olmadığını fark ettim. Daha sonra güvenlik kameralarını izleyerek iki tane şahsın gelerek motosikleti aldığını gördük. 15 dakika arayla iki tane motosiklet çalınmış. Diğer motosikleti de başka bir mahalleden çalmışlar. Sonra buraya gelerek benim motosikletimi çalmışlar" dedi.

15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Kaynak: İHA

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