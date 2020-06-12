15 dakika yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi 15 dakika yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi Amasya'nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hasara yol açtı.

15 dakika yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hasara yol açtı.

Taşova'ya bağlı Destek, Dereli, Karamuk ve Boraboy köylerinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Diğer köylerde önemli bir hasar görülmezken, yağıştan sonra oluşan sel Yayladibi köyü yolarını tahrib etti.

15 dakika aralıksız yağan dolu köyleri bembeyaz bir örtü ile kapattı. Yağan dolu özellikle fasulye ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Kaynak: İHA