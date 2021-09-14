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15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sonrası birçok cadde ve sokak altyapı yetersizliğinden dolayı adeta göle dündü.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sonrası birçok cadde ve sokak altyapı yetersizliğinden dolayı adeta göle dündü.

Kentte öğleden sonra etkili yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sonrası Afyonkarahisar'ın en işlek noktalarından biri olan Yeşilyol Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta bilindik yağış manzaraları yaşandı. Yağış sonrası tıkanan rögarlardan dolayı yollarda su birikintileri oluşurken yaya ve araçlar trafikte ilerlemekte zaman aman güçlük çekti. Trafiğin sık sık durma noktasına geldiği bölgede yağışın durması ve suların çekilmesi ile hayat normale döndü.

Bölge esnafı ve vatandaşlar ise Afyonkarahisar Belediyesini adeta telefon yağmuruna tutarak durumu bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi

15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi

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Haber: 15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi - Haberler
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