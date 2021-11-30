KIRŞEHİR (İHA) - 15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler

Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı

Baba Hamdi Keleş:

"İçimize biraz su serpildi"

KIRŞEHİR - İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.

Görev yerinde kızının bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlatan ve 3 yıllık mücadelenin olumlu sonuçlanmasını kızının fotoğrafı önünde karşılayan baba Hamdi Keleş; "Ankara'da İş Mahkemesinde görülen davada adalet yerini buldu. Mahkeme kararı ise bizi sevindirdi. Bu süreç için 3 yıl hukuk mücadelesi verdik" dedi. Kızının görev yerine 15 dakika erken gelmesinin SGK tarafından sorun oluşturduğunu aktaran Baba Keleş; "İçimize biraz su serpildi. Kızımı şehit eden şahıs dışarıda, ama onun da mücadelesi olacak. Kızım 7.00'de olması gereken görev yerinde 06.45'te oluyor. Biz aile olarak 15 dakika mücadelesi verdik. SGK bizi yıprattı. Yazdığımız bütün dilekçelere 'ret' cevabı gelmişti" diye konuştu.

Ailenin Avukatı Osman Yaşar Terazi ise yaşanılan süreç için dosya ile ilgili eksikliklerin tamamlandığını ve adaletin gereken cevabı ilk celsede verdiğini söyledi. Terazi; mahkemede polis memuru Keleş'in vazife malulü olması gereğini SGK işleminin ise iptalini isteyerek şehitliğin verildiğini belirtti.