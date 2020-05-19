15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde, otomobiliyle şarampole devrilip, kurtarıldıktan 15 dakika sonra yeniden şarampole devrilen otomobil sürücüsü Eyüp Ceylan (64) yaşamını yitirdi.

15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü
19.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:42

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde, otomobiliyle şarampole devrilip, kurtarıldıktan 15 dakika sonra yeniden şarampole devrilen otomobil sürücüsü Eyüp Ceylan (64) yaşamını yitirdi. 

Olay, akşam saatlerinde Gölpazarı İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Ceylan'ın kullandığı 11 EC 585 plakalı otomobil Kasımlar Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Ceylan, arkadaşını arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen arkadaşı, traktörü ile Ceylan'ın otomobilini kurtardı. Yeniden yola çıkan Ceylan, 15 dakika sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobiliyle bir kez daha şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Ceylan'ın öldüğü belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Haber
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Son Dakika: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
Son Dakika: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Saylak Hande Ataizi Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: 15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 21:42:54. #1.14#
title