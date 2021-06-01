15. Channel Regatta Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
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15. Channel Regatta Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

15. Channel Regatta Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl haziran ayında düzenlenen Channel Regatta Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl haziran ayında düzenlenen Channel Regatta Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) ile Rodos Yat Kulübü tarafından ortaklaşa organize edilen ve 12-14 Haziran'da yapılması planlanan Channel Regatta Yat Yarışları'nın ertelendiği, yarış tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Öte yandan, nisandaki Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, mayıstaki HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları da salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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15. Channel Regatta Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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