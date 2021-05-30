15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Güncel

15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı Tatbikatta UMKE, AFAD ekipleri ile enkaz altından yaralı çıkarıp hastaneye yetiştirdi 3 gün süren tatbikatta ekipler performansları ile göz doldurdu Afyonkarahisar'da, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Ulusal Medikal Kurtarma...

15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı

Tatbikatta UMKE, AFAD ekipleri ile enkaz altından yaralı çıkarıp hastaneye yetiştirdi

3 gün süren tatbikatta ekipler performansları ile göz doldurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin katılımı ile 'travmalı hastaya yaklaşım, enkaz altında yaralıya müdahale, triyaj' konulu tatbikat yapıldı. 80 personelin katıldığı tatbikatta UMKE ve AFAD ekiplerinin senaryo gereği özellikle enkaz altında yaralı çıkarırken gösterdikleri performans göz doldurdu.

15. Bölge UMKE İlleri olan Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikat 3 gün sürdü. Tatbikatta 25 yeni UMKE gönüllüsü de katılarak hem teorik hem de uygulamaları eğitim aldı. Tatbikat kapsamında Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyünde eğitim çalışması yapılırken, tatbikatın ilk gününde kamp alanında kurulan eğitim çadırlarda 'travmalı hastaya yaklaşım, enkaz altında yaralıya müdahale, triyaj (savaş alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi)' konularında eğitimler verildi. Tatbikat kapsamında daha sonra kent merkezindeki hastanelerin 'Hastane Afet ve Acil Durum Planları' masabaşı ve saha tatbikatları yapıldı. Tatbikatın ayrıca senaryo gereği deprem ve sonrasında oluşan yangınların ardından hastanelerin ve UMKE timlerinin olaya müdahale aşamaları gözlemlendi.

Tatbikatta 80 personel ve 13 araç görev aldı

Tatbikatın son gününde ise senaryo gereği merkez üssü Sadıkbey mahallesi olan 6,1 şiddettin deki deprem sonrası enkaz altında kalanlar için UMKE ekipleri Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün profesyonel ekipleri ile AFAD enkaz altından yaralı çıkarma ve medikal müdahale tatbikatı yapıldı. Afyonkarahisar AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikata 80 personel 13 araçla katıldı. Tatbikatta önce senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar AFAD ekipleri ile birlikte belirlenen zaman aralığın da çıkarılıp ardından medikal müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin senaryo gereği de olsa tatbikatta ortaya serdikleri performans göz doldurdu.

Gerçekleştirilen tatbikat drone ile havadan da görüntülendi.

15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı
15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı
15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı
15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı
15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Antony Blinken Ekrem İmamoğlu
Magazin Murat Boz Demet Evgar Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 10:38:24. #1.13#

title