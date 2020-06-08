15 bin yıl önceki mamut avcılarının tuzakları bulundu Meksika'da bilim insanları tarih öncesi çağlarda yaşamış insanlar hakkında bilinenleri değiştirebilecek bir keşfe imza attı.

Meksika'da bilim insanları tarih öncesi çağlarda yaşamış insanlar hakkında bilinenleri değiştirebilecek bir keşfe imza attı. Yaklaşık 15 bin yıl önce insanların mamut yakalamak için tuzak çukurlar kazdıkları tespit edildi. Keşfi yapan arkeologlara göre, bulunan iki çukur dünyadaki ilk yapay tuzakların bir kanıtı.