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15 BİN TON GİRİŞ YAPILDI

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15 BİN TON GİRİŞ YAPILDI

15 BİN TON GİRİŞ YAPILDI2021 yaz ayı içerisinin Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 15 bin 433 ton girişin yapıldığı hale 7 bin 559 ton sebze, 7 bin 874 ton ise meyve girişi gerçekleşti.

15 BİN TON GİRİŞ YAPILDI

2021 yaz ayı içerisinin Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 15 bin 433 ton girişin yapıldığı hale 7 bin 559 ton sebze, 7 bin 874 ton ise meyve girişi gerçekleşti. 3 aylık verilere göre en fazla tüketilen 5 bin 601 ton ile karpuz ilk sırada yer alırken, 2 bin 260 ton ile patates ikinci, bin 464 kilo ile soğan üçüncü ve bin 438 ton domates dördüncü sırada yer aldı.

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Haber: 15 BİN TON GİRİŞ YAPILDI - Haberler
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