15 Bin TL Kredi Çekip Başladı! Yılda 3,2 Milyon Lira Kazanıyorlar

Köylüler, bahçelerinde kurdukları iklimlendirme özelliğine sahip 150 üretim odası ile yıllık ortalama 1800 ton mantar üreterek Antalya, Muğla, İzmir, Bursa ve Samsun gibi illere gönderiyor.

150 ÜRETİM ODASI İLE ORTALAMA 1800 TON MANTAR ÜRETİLİYOR

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Çatak köyü halkının neredeyse tamamı, Mustafa Külür sayesinde kültür mantarını gelir kapısı yaptı. Köylüler bahçelerinde kurdukları iklimlendirme özelliğine sahip 150 üretim odası ile yıllık ortalama 1800 ton mantar üretiyor. Samsun, Muğla, Antalya, İzmir ve Bursa gibi illere gönderilen ve kilosu tüccara 4 liraya satılan kültür mantarı, 585 nüfuslu köyde vatandaşın yüzünü güldürüyor.

15 BİN LİRA GERİ ÖDEMESİZ KREDİ İLE İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Köylüsünü kültür mantarıyla tanıştıran, tanıştırmakla kalmayıp yediden yetmişe herkesi mantar üreticisi haline getiren 39 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Külür yaptığı açıklamada, mantar yetiştirmeyi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde öğrendiğini söyledi. Altınyayla Kaymakamlığının desteğiyle 2008'de köyünde iki üretim odası kurarak mantar üretmeye başladığını anlatan Külür, oda başı 15 bin lira, faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz kredi ile işini büyüttüğünü belirtti.

ODA BAŞI 2 BİN LİRA İLE 3 BİN LİRA ARASINDA GETİRİSİ VAR

Antalya Korkuteli'nden sonra kültür mantarını en çok üretebilen ikinci büyük ilçe olduklarına işaret eden Külür, "Ürettiğimiz mantar kalite olarak da Türkiye'nin en iyilerinden" dedi. Külür, "Her hasatta normal şartlarda giderler de eklendiği zaman yaklaşık 2 bin lira ile 3 bin lira arasında oda başına bir getirisi var" diye konuştu.

MANTAR İLE TERSİNE GÖÇÜ BAŞARDILAR

Kendi tesisinde 12 işçinin çalıştığı dile getiren Külür, 15 oda ile üretim yaptığını belirterek, göç veren bir köy iken artık gidenlerin neredeyse tamamının geri dönüp köyde mantar işi yapmaya başladığını anlattı.

YAKLAŞIK 3.2 MİLYON LİRA SICAK PARA DOLAŞIMDA

Zaman içinde ilçe genelinde 700 civarında üretim odası oluştuğunu ifade eden Külür, şöyle devam etti:"Bu mantar üretim odalarından işçiler, nakliyeciler, petrolcüler, fırıncılar, berberler gibi doğrudan veya dolaylı birçok iş kolu faydalanıyor. Yaklaşık 800 bin lira gibi bir para üç aylık zaman diliminde Altınyayla'da hareket ediyor. Yıllık düşündüğümüz zaman ise ilçe genelinde yaklaşık 3,2 milyon lira gibi bir sıcak para burada dolaşımda. Göç edenlerin neredeyse tamamı mantar sayesinde geri döndü."

EV HANIMLIĞINDAN PATRONLUĞA

Dağdelen yaptığı açıklamada, eşinin önerisi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduğunu söyledi. Başvurunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe alarak işe başladığını belirten Dağdelen, ilk hasatta elde ettikleri mantarın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

"ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELMİŞ"

İkinci hasadın devam ettiğini anlatan Dağdelen, şöyle konuştu:"Daha önce ev hanımıydım, bu işe başladıktan sonra 'çalışmak çok güzelmiş' dedim. Zevkli bir iş. Aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Bu işi eşimle internetten araştırarak bulduk, yapmaya karar verdik. İyi de oldu. Mantarlarımızı genellikle İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz ayrıca semt pazarlarına götürüyoruz. İstiridye mantarının lezzeti diğer mantarlara göre biraz farklı.

3 AYDA 3.5 TON ÜRETİYOR, YURTDIŞINA AÇILMAYI PLANLIYOR

Yıllar önce kültür mantarcılığı sektöründe çalışmış olan Feride Akdeniz Bakıroğlu, amatör olarak çalıştığı bu işte profesyonelleşerek, kendi tesisini kurmak hedefiyle KİGGEM'e başvurdu. İş yeri açmak ve yönetmek için eğitimin şart olduğu söyleyen Bakıroğlu, şöyle konuştu:"Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik bu merkezini duyunca hemen başvurdum. KİGGEM'deki yetkililere kurmak istediğim işi, projelerimi ve hedeflerimi anlattım. Mantar yetiştiriciliği işini daha önce amatör olarak yapıyordum ve hedefim kendi işyerimi kurmaktı. KİGGEM'den aldığım eğitim ile kendi işyerimi açarak kendi tesisimde üretime başladım.

"KADININ BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOKTUR"

"Biz erkek başımıza bu işte zorlanıyoruz sen kadın halinle nasıl yapacaksın?" diye tepkiler aldım. Ben de "Kadının başaramayacağı iş yoktur" dedim. Bu işi başarmak için hedefimi çizmiştim. Ülkemizin toprakları çok bereketli. Domates, biber, portakal hepsi yurtdışına çıkıyor. İstiridye mantarımız da yurtdışına çıksın. Antalya'nın ismini dünyaya duyursun.

KİLOGRAMI 100 TL

Kazdağları'ndan toplanan kuzugöbeği mantarı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulan pazarlarda kilosu 80-100 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Hava koşullarının uygun gitmesi dolayısıyla bu yıl biraz fazla yetişen bu mantar türünü Kazdağları ormanlarından toplayan köylüler, Edremit'te kurulan pazarlarda kilosunu 80 ila 100 lira arasında değişen fiyattan satıyor. Mantarlar, pazarlarda 150-200 gramlık poşetler halinde satışa sunuluyor. 200 gramlık poşetler 16-20 lira arasında alıcı buluyor.