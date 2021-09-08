15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? 15.000 yeni öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir, ne zaman yapılacak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? 15.000 yeni öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir, ne zaman yapılacak? merak edildi. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman başlayacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir?

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? 15.000 yeni öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir, ne zaman yapılacak? İşte tüm bilgiler...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamalarıyla ilgili müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Erdoğan, yeni yapılacak atamaların tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde de bulunduklarını sözlerine ekledi.

"15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak henüz resmi açıklama gelmedi. Atama başvuruları MEB kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayacak. Fakat 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları ve tarihleriyle alakalı henüz bakanlıktan resmi açıklama gelmedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI, NELERDİR?

Henüz 15 bin öğretmen atama başvuru şartları açıklanmadı. Fakat bir dönem önceki 20 bin atama başvuru şartları şu şekildeydi: