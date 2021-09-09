15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı
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15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı

15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB),15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül- 8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının da 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB),15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül- 8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının da 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi yayımladı. Buna göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek, sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.BAŞVURULAR, 2020- 2021 KPSS PUANLARI İLE ALINACAK

Ayrıca; milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek. Yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
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