15 bin öğrenci stadyumla tanıştı

SERHAT ZAFER - Sivas Valiliği tarafından hayata geçirilen "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi sayesinde ilçelerde ve köylerde eğitim gören yaklaşık 15 bin öğrenci önce kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ın makamında ağırlanarak, Demir Grup Sivasspor'un evinde oynadığı müsabakaları izleme imkanı buldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "2023'e Doğru Eğitimde Dönüşüm" projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesini başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında ile getirilen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Valilik ziyaretinde kentin futbolda Süper Lig temsilcisi olan Demir Grup Sivasspor'un formaları hediye edilen çocuklar, daha sonra kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaları tribünden takip etme fırsatı buldu. Bazı çocuklar ise proje kapsamında A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de Letonya ile oynadığı maçı, bazıları ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan final maçını izleme heyecanını yaşadı.

"Fırsat eşitliği sağlamaya çalıştık"

Sivas Valisi Ayhan, AA muhabirine, yeni dönemde vatandaşın duygularını yöneten, iç dünyasını güçlendiren projeler yapılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin ülkenin en büyük serveti ve sermayesi olduğunu belirten Ayhan, onlara sosyal ve kültürel anlamda projeler hazırlanmasına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu manada sporun popüler bir kültür olduğunu dile getiren Ayhan, "Çok büyük yansıması olunca bu proje çok önem verdiğim ve özen gösterdiğim bir proje haline geldi. Bunun sadece bir spor müsabakasından öte çok daha anlamı ve çok daha fazlası var. Çocuklarda bir defa eğitimde ve sporda fırsat eşitliği sağlamaya çalıştık." dedi.

Çocuklara spor sevgisi aşılamaya, milli bilinç, milli birliktelik ve öz güven vermeye çalıştıklarını aktaran Ayhan, "Burada işin aslına bakarsak popüler bir kültür olan futbol ana tema ama onun altını dolduracak da bu kavramlardı. Sivas'ta bir taraftar kültürü, futbol aidiyeti oluşturmak, birlikte hareket etme kültürünü oluşturmaya çalıştık. 8-9 bin kişiyi aynı anda organize edip, aynı anda 10 dakikada stadyuma alıp, aynı anda çıkartabiliyorsak bu çok güzel bir ortak spor müsabakası yapabilme kültürüdür." diye konuştu.

"Eğitimi biraz okulların dışına çıkartmaya çalıştık"

Proje kapsamında yaklaşık 15 bine yakın öğrenciyi ağırladıklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizim için 15 bin kişi geldi, stadyumda maç izledi ve gitti. Bir de çocuğun gözünden meseleye bakmak lazım. Sabah köyünden çıkıyor, şehirdeki medreseleri, müzeleri geziyor, köftesini yiyor. Valinin makamını ziyaret ediyor, vali ile maça gidiyor ve 90 dakika maç izliyorlar. Aslında çocuk gözüyle baktığınız zaman çok manalı, derin izler bırakacak bir iş bu. Eğitimi de biraz okulların dışına çıkartmaya çalıştık. Hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde gerçekten çok etkileyici, eğitim odaklı, dokunan, çocukların dünyasına hatıra bırakan bir iş ortaya çıktı ve ciddi de bir ses getirdi. Futbol kamuoyunda, eğitim camiasında ses getirdi. Toplumun tüm derinlikleri tabiri caizse alkışladılar bunu ve birçok ilde örnek olmaya başladı."

Beklenti artınca projeyi daha geniş tabana yaymak istediklerini ve "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesinin bir üst başlığını oluşturan "Spor Sivas" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Ayhan, "118 bin öğrencimizi sporla haşır neşir yapacak, öz güveni yüksek, kendisini ifade edebilen, sosyalleşen ve teknolojinin esiri olmadan yaşayabilecek bir nesil ortaya çıkartmaya çalıştık. Çünkü bunlar bizim servetimiz, sermayemiz. Bu çocuklarımıza iyi bir eğitim verirsek iyi dokunursak duygularını yönetirsek çağın gereksinimine uygun bir şekilde donanımlı hale getirirsek geleceğimiz o zaman emin ve güvenilir ellerdedir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çocukların stadyuma renk ve heyecan kattığını anlatan Vali Ayhan, bu tür eğitim odaklı sportif, sosyal ve kültürel etkinlikli projeleri devam ettireceklerini söyledi.

Ayhan, çocukların geleceğini etkileyecek projeden olumlu dönüşler aldıklarını da belirterek, öğrencilerden gelen mektupların kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA