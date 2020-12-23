Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü
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Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü

23.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33

Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü Parasının düştüğünü fark edince soluğu polis merkezinde aldı Borcunu ödemek için sattığı arabanın parasını kaybetti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 20 bin lira değerindeki aracını borcu olduğu için sattığını ve borcunu ödemeye...

Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü

Parasının düştüğünü fark edince soluğu polis merkezinde aldı

Borcunu ödemek için sattığı arabanın parasını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 20 bin lira değerindeki aracını borcu olduğu için sattığını ve borcunu ödemeye gittiği esnada cebindeki 15 bin lirasını düşürdüğünü iddia eden vatandaş, soluğu polis merkezinde aldı.

Akyazı Karaçalılık Mahallesinde ikamet eden Cihan Ekinci, borcu dolayısıyla arabasını 20 bin liraya sattı. 15 bin lira olan borcunu ödemek için ilçe merkezine giden Ekinci, montunun cebindeki paranın düştüğünü iddia etti. Durumu polis merkezine bildirdiğini belirten Ekinci, asgari ücretle çalıştığını, parayı bulan kişi veya kişilerin kendisine teslim etmesi durumunda ödüllendireceğini dile getirdi. Borcu dolayısıyla arabasını satan ve parasını kaybettiğini iddia eden Cihan Ekinci, "Bu sabah arabamı 20 bin liraya sattım. 15 bin lira ile borcumu ödeyecektim. Montumun cebinden düşürdüğümü fark ettim. Polise giderek paranın bulunması için yardım istedim. Bulanların insaniyet namına teslim etmelerini rica ediyorum. Asgari ücretle çalışıyorum, 6 aylığıma tekabül ediyor. Evliyim bir kızım var çok mağdur oldum. Bulan kişinin insanlık namına teslim etmesini istiyorum. Mükafatını da vereceğim" dedi.

Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü
Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü
Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü
Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü
Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü
Borç ödemek için aracını sattı, 15 bin lirasını yolda düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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