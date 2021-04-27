15 bin liralık hırsızlık yaptığı marketin kamera kayıt cihazını da çalmış

AKSARAY'da, kapı kilidini kırıp, girdiği marketten 15 bin liralık sigara, kuru yemiş ve gıda malzemesi çalan şüpheli, yakalanmamak için güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı.