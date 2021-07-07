15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
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15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye

15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'ın en genç ve kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, Kurban Bayramı öncesi 15 bin liradan satışa çıkardığı düvesini alana kuzu hediye edeceğini açıkladı.

Elazığ'ın en genç ve kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, Kurban Bayramı öncesi 15 bin liradan satışa çıkardığı düvesini alana kuzu hediye edeceğini açıkladı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, Elazığ'da kurban satıcılarını satışlardaki durgunluk ve kuraklık vurdu. Kurbanlık satıcıları, birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasından yakınırken, Elazığ'ın en genç ve tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, kampanya başlatarak 15 bin lira değerinde olan düvelerini alan vatandaşa bir kuzu hediye edeceklerini aktardı.

Kurban satışları hakkında bilgi veren Sugözü Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, "Mahallemiz kırsal olduğunda dolayı ailemizle birlikte hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. Malum Kurban Bayramına yaklaştık. Bu sene önceki seneler gibi değil hem satışların azalmasından kaynaklı hem de kuraklıktan dolayı çok fazla satış yapamadık bu sene. Biz de bir kampanya başlattık. Bir düve alana bir kuzu hediye ediyoruz. Düvemiz yaklaşık olarak 600 kilo geliyor. Bu sene satışların az olmasından dolayı 600 kiloluk düvemizi alana yanında bir tane kuzu hediye ediyoruz. Düve yaklaşık 600 kilogram geliyor fiyatını da 15 bin lira olarak belirledik. Düveyi alana kuzumuz hediye" dedi. - ELAZIĞ

15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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