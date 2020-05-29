15 bin kişilik camide 750 kişi ile cuma namazı kılındı Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin avlusunda sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi namaz kıldı.

Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin avlusunda sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi namaz kıldı.

Cuma namazı öncesinde dezenfekte edilen camide görev alan polis ekipleri ve cami heyeti vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Abdestlerini evlerinde alarak camiye gelenlerin ellerine dezenfektan sıkıldı, seccadesi ve maskesi olmayanlara müftülük ve belediye görevlilerince seccade ve maske dağıtıldı. Seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre seren vatandaşlar, uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Münir Karaloğlu da korana virüs tedbirlerinin ardından kapılarını tekrar ibadete açan Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde namazını eda etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Osman Artan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Ünal ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 74 günlük aradan sonra ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde paylaştı.

Namazın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Karaloğlu, "Rabbim kabul etsin. Cemaat kurallara tam olarak uydu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA