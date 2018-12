15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Devam Ediyor

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadında düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren çocuklarına bisikletleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi. Belediye Başkanı Kara, yaptığa konuşmada, Söz verdikleri gibi "Her Eve Bir Bisiklet" kampanyamıza devam ettiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın gözünde gördüğümüz mutluluğun yerini tutacak bir duygu ile henüz tanışmadık ve bu mutluluğun tüm çocuklarımızı sarması için sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Sizlerin sevgisi, desteği ve duası ile yıllardır birçok farklı makamda Kilis halkına hizmet etme şerefine nail oldum. Milletimizin yokluk ile imtihan edildiği yıllarda çocuktum. Bırakın bir bisikleti, bir oyuncağı, yeni bir ayakkabı ile mutlu olmaya hazır olarak büyüdüm. Şükürler olsun ki artık o günleri geride bıraktık. Artık güçlü bir hükümetimiz var. Bizlerin mahrum kaldığı şeylerden çocuklarımız mahrum kalmamalı. Artık hayalleri gerçeğe dönüştürmeye muktediriz. Benim hayalim, çocuklarımızın hayalini süsleyen bisiklet dağıtımı sayesinde bu şehri bir bisiklet şehri yapmak. Her gün motorların üzerinde yaralanan gençlerimizi sağlıklı yaşama teşvik etme hayalim var. Bu şehrin tarih kokan sokaklarında bisikletleri ile yüzü gülen çocuklar görmek hayalim var. Bu hayalimizi Allah'ın izniyle gerçek kılmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğine, duasına her zaman ki gibi ihtiyacımız var. Biz birlikte mutluyuz, biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız. Hepinizi en samimi duygularım ile selamlıyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA